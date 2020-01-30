Прокуратура Томской области на страже здоровья земляков

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:03:38+03:00

Органы прокуратуры региона осуществляют надзор за исполнением уполномоченными организациями обязанности по очистке кровель жилых домов и придомовых территорий от снега и наледи

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В рамках этой работы в январе 2020 года в целях предотвращения неблагоприятных последствий для жизни, здоровья и имущества граждан руководители более 150 управляющих компаний, образовательных организаций и учреждений здравоохранения предостережены прокурорами о недопустимости формального подхода к проведению работ по уборке снега с крыш домов в зимний период. По фактам выявленных нарушений законодательства о благоустройстве руководителям виновных организаций внесено 29 представлений с требованиями о принятии мер к обеспечению безопасности граждан.

К примеру, Асиновский городской прокурор внес представления руководителям ООО «УК «Абиком», ООО «УК «Эксперт» и ООО «Уютный дом», которые допустили образование значительных скоплений снега и наледи на кровлях, в общей сложности, 12 многоквартирных домов. Работа на данном направлении продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU