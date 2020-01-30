2020-01-30T14:32:43+03:00
Общество

Томских гимназистов познакомили с историей блокадного Ленинграда

Около 100 учеников 6-7 классов гимназии № 29 приняли участие в уроке мужества, организованном Общественным советом при УМВД России по Томской области
ИГОРЬ ТЮРИН
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Вспомнили о подвиге Ленинграда и тех, кто освобождал городВспомнили о подвиге Ленинграда и тех, кто освобождал городФото: из открытых источников
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Занятия с юными томичами в честь 76-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда провел представитель комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию Сергей Сороков.

Он рассказал об участии томичей в освобождении Ленинграда от фашистской блокады. Показал учащимся архивные фотографии и документальную хронику, рассказывающую о трагедии войны, унёсшей жизни сотни тысяч мирных граждан осаждённого города. Но люди до последнего оставались верными своей стране, среди них были и дети, которые вместе со взрослыми встали к станкам и выпускали оружие и боевую технику для борьбы с врагом. Не прошла стороной и тема о блокадном ленинградском хлебе, кусочке в 125 грамм, который был единственным источником жизни. Юные томичи узнали и о тех11 земляках, участниках обороны Ленинграда, которые были удостоены почетного звания Героя Советского Союза. Во время будущих встреч ребятам расскажут о Сталинградском сражении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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