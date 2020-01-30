Томичей просят помочь в поиске извращенца, приставшего к девочке

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:30:23+03:00

Камеры зафиксировали его изображение в магазине на Иркутском тракте

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Следственный комитет по Томской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту инцидента с развратником, который приставал к малолетней девочке.

Как сообщили в ведомстве, днем, 5 января, некий молодой человек, находясь в подъезде жилого дома на Иркутском тракте в Томске, совершил в отношении девочки действия сексуального характера – демонстрировал свой обнаженный половой орган.

Его действия расцениваются, как преступление по статье 132 УК РФ.

В распоряжении следственных органов имеется запись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксирован предполагаемый подозреваемый.

Граждан, обладающих информацией о личности изображенного на фото, просят обратиться в СУ СК России по Томской области по телефону 8-913-811-49-30 или 66-13-07 (следователь СО по Октябрьскому району г.Томск), 66-13-06 (приемная СО по Октябрьскому району г.Томск, адресу: г.Томск, ул.Бакунина, 26, строение 1), 60-03-34 (отдел криминалистики СУ СКР по Томской области, адрес: г.Томск, пр.Кирова,51),

02/102 (дежурная часть УМВД России по Томской области).

фото: СУ СКР по Томской областиФото: из открытых источников

фото: СУ СКР по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU