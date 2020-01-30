Сотрудники «Санитарной милиции» проводят в Томске рейды по торговым объектам

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:07:26+03:00

Районные власти передадут в прокуратуру данные об организациях, игнорирующих предписания мэрии по вывозу снега. Фото: из открытых источников

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На днях мэр Томска Иван Кляйн поручил провести внеплановые проверки содержания территорий, прилегающих к торговым объектам. Напомним, что это является прямой обязанностью владельцев бизнеса; регламентируют процесс нормы Правил благоустройства и КоАП Томской области. Так, недобросовестные предприниматели, выталкивающие снег на тротуары или проезжую часть, могут получить штрафы до 100 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Томска, в январе городская «Санитарная милиция» выдала почти 200 предписаний предпринимателем за некачественную уборку снега с собственной территории. В частности, администрация привлекла к ответственности владельцев торговых объектов, расположенных в микрорайоне Каштак. Только по итогам внепланового выездного совещания, которое заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус во вторник провел в Ленинском районе, владельцы бизнеса получили 14 предписаний за ненадлежащее состояние кровель, а также за снег, сдвинутый на парковки и пешеходные пространства.

Так, инспекторы санмилиции выписали предписания в отношении торговых объектов, находящихся по ул. К. Ильмера и ул. 79-й Гв. дивизии. Устранить замечания администрации - убрать снежные и ледяные навесы, очистить прилегающую территорию - предприниматели обязаны до 3 февраля. В понедельник сотрудники «санитарные милиционеры» проведут повторный рейд.

ИСТОЧНИК KP.RU