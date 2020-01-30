Власти: на обеспечение томичей льготными лекарствами выделят более 1,2 млрд рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:51:07+03:00

Льготный рецепт выписывает врач или фельдшер по медицинским показаниям. Фото: из открытых источников

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В 2020 году на обеспечение жителей Томской области льготными лекарственными препаратами будет выделен 1 млрд 246 млн рублей. Расходы областного бюджета составят 855,7 млн рублей, федерального - 390,6 миллиона. Как сообщила председатель областного комитета организации лекарственного обеспечения Елена Потягайлова, в сравнении с прошлым годом финансирование на эти цели увеличится на 275 млн рублей.

«В 2019-м льготные лекарственные препараты получили более 72 тысяч жителей региона. В том числе 116 пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, получили необходимые им лекарства на 147,4 млн рублей», - уточнила она.

Кроме денежных средств, из Федерации поступают дорогостоящие лекарственные препараты на лечение таких тяжелых заболеваний как рассеянный склероз, миелолейкоз, гемофилия и другие. В 2019 году по федеральной программе «12 высокозатратных нозологий» лекарства получили 998 жителей Томской области на 386,7 млн рублей.

Реализация этой программы будет продолжена, заверили в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU