2020-01-30T10:47:36+03:00
Общество

В Томске стражи порядка почтили память своего легендарного коллеги

Регулировщику «дяде Коле», которого знал весь город, сегодня исполнилось бы 90 лет
Алиса Селезнева
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В честь памятной даты цветы к его памятнику, установленному в самом центре города, сегодня возложили сотрудники органов внутренних дел во главе с главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Томской области Вячеславом Трещевым.

-Более сорока лет Николай Платонович Путинцев работал в Государственной автомобильной инспекции Томска. Добросовестное выполнение служебных обязанностей, неизменно внимательное отношение к водителям и пешеходам, требовательность к нарушителям,вне зависимости от их рангов, сделали Николая Платоновича живой легендой города. И дети, и взрослые в благодарность стали называть инспектора «дядя Коля». Прапорщик Путинцев стал настоящей городской легендой, символом Томска и брендом томской ГАИ. - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

В июле 2011 года Николая Платоновича не стало. Сразу после известия о его кончине на томских интернет-сайтах и форумах появились десятки комментариев с предложением увековечить память дяди Коли. В сентябре 2012 года двухметровый бронзовый постовой Путинцев занял «своё» привычное место – у кинотеатра имени Горького, где на протяжении многих лет работал его знаменитый прототип.

ИСТОЧНИК KP.RU

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