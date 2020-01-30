2020-01-30T10:43:09+03:00
Происшествия

Томичка-наркосбытчица сядет на 7 лет за «прибыльный» интернет-магазин

В ассортименте точки были: «гашиш», «амфетамин», «синтетика»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Вместо красивой жизни и прибыльного бизнеса томичку ждет труд в колонииВместо красивой жизни и прибыльного бизнеса томичку ждет труд в колонииФото: из открытых источников
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Кировский районный суд признал 34-летнюю томичку виновной в преступлении по статье 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Как сообщили в областной прокуратуре, в июле 2017 года подсудимая и ее знакомый зарегистрировали интернет-магазин автоматических продаж. Также они договорились с третьим лицом о совместном сбыте запрещенных к обороту веществ. «Наркобизнесмены» получили от соучастника более 20 граммов гашиша, а также почти по 100 граммов веществ, одно из которых содержало амфетамин, а другое – синтетический наркотик. Затем они расфасовали наркотики по пакетикам и сделали 30 тайников в лесопарковой зоне одного из районов Томска. Однако сбыть весь объем запрещенных веществ не успели. Их задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил виновную к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу, осужденная приступила к отбытию наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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