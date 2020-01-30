2020-01-30T10:23:54+03:00
Общество

В Томске начали выдавать паспорта болельщиков Чемпионата Европы по футболу-2020

Их уже получили 35 будущих зрителей турнира
Алиса Селезнева
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Без паспорта болельщика "поболеть" на трибунах не удастся. Фото: Почта РоссииБез паспорта болельщика "поболеть" на трибунах не удастся. Фото: Почта РоссииФото: из открытых источников
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- Первые 35 болельщиков из Томска и Северска уже получили свои персонифицированные карты зрителей. Они выдаются в отделении почтовой связи №50 Томского почтамта на проспекте Ленина, 93. – сообщила Ольга Миненкова, представитель регионального отделения «Почта России»

Доставка карточек для болельщиков осуществляется Почтой России бесплатно. Они пересылаются заказной бандеролью первого класса с описью вложения.

Для получения отправления нужно предъявить тот же документ, который был указан при оформлении заявки. Храниться Паспорт болельщика на почте будет в течение 30 дней.

«Паспорта болельщиков в Томске получают, в основном, мужчины, всего несколько паспортов было женских, а детских паспортов в этот раз мы пока не выдавали», - уточнила начальник Томского почтамта Валентина Рудь.

Напомним, что часть матчей Чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге с 12 июня по 12 июля 2020 года. Болельщики без FAN ID (Паспорта болельщика) не будут допущены на стадион «Санкт-Петербург».

ИСТОЧНИК KP.RU

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