Прокуратура выявила еще 6 «общаг» под Томском, где нарушена пожарная безопасность

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:19:06+03:00

В кратчайшие сроки их руководителям нужно исправить ситуацию

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Асиновская городская прокуратура проверила ряд организаций района на предмет пожарной безопасности. В первую очередь, это были предприятия, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины.

Проверка показала, что помещения, используемые ООО «Орион_ЛК», ООО «Сокол», ООО «СибЛес-Асино», ООО «Победа», ООО «Березка», а также одним из индивидуальных предпринимателей для временного проживания иностранных работников, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

Также там отсутствуют система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, первичные средства пожаротушения, знаки пожарной безопасности, таблички с номерами телефонов для вызова пожарной охраны.

При этом следует отметить, что все перечисленные хозяйствующие субъекты, за исключением ООО «Сокол», используют нежилые административные помещения.

По итогам проверки городской прокурор Александр Жохов возбудил в отношении перечисленных организаций «административки» и направил в суд 6 исковых заявлений.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU