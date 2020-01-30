2020-01-30T09:28:04+03:00
Общество

Жительница Томской области забрала машину у бывшего мужа за долги

Ее экс-супруг пытался объявить автомобиль в угон
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Иномарка пошла в счет погашения долгаИномарка пошла в счет погашения долгаФото: из открытых источников
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Житель Северска обязан был вернуть долг бывшей супруге по решению суда. Сумма составила почти 200 000 рублей. Не имея дохода, он надеялся, что все обойдется. Должник не был трудоустроен и не имел денежных средств на счетах, но, как выяснили приставы, являлся владельцем автомобиля Toyota Corolla 2013 г.в.

Как сообщили в службе судебных приставов по Томской области, на машину наложили арест.

Иномарку оценили по стоимости специалисты, а затем передали на торги. Однако желающих приобрести ее не оказалось. Бывшая супруга изъявила желание взять транспортное средство в счет погашения долга, поэтому возникла необходимость передачи машины взыскателю.

Для конфискации иномарки экс-супруга и приставы приехали к должнику ранним утрорм. Двери квартиры им никто не открыл, поэтому процедура изъятия имущества прошла без самого «героя».

Бывшая супруга заказала эвакуатор и увезла иномарку в Томск. В тот же день, не застав машину во дворе, должник написал заявление полицию об угоне.

Сотрудники полиции направили гражданина в отдел судебных приставов, где ему разъяснили, на каком основании автомобиль передан взыскателю, а впоследствии вернули паспорт и личные вещи, которые находились в машине, принадлежащей уже новому владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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