Жительница Томской области забрала машину у бывшего мужа за долги
Житель Северска обязан был вернуть долг бывшей супруге по решению суда. Сумма составила почти 200 000 рублей. Не имея дохода, он надеялся, что все обойдется. Должник не был трудоустроен и не имел денежных средств на счетах, но, как выяснили приставы, являлся владельцем автомобиля Toyota Corolla 2013 г.в.
Как сообщили в службе судебных приставов по Томской области, на машину наложили арест.
Иномарку оценили по стоимости специалисты, а затем передали на торги. Однако желающих приобрести ее не оказалось. Бывшая супруга изъявила желание взять транспортное средство в счет погашения долга, поэтому возникла необходимость передачи машины взыскателю.
Для конфискации иномарки экс-супруга и приставы приехали к должнику ранним утрорм. Двери квартиры им никто не открыл, поэтому процедура изъятия имущества прошла без самого «героя».
Бывшая супруга заказала эвакуатор и увезла иномарку в Томск. В тот же день, не застав машину во дворе, должник написал заявление полицию об угоне.
Сотрудники полиции направили гражданина в отдел судебных приставов, где ему разъяснили, на каком основании автомобиль передан взыскателю, а впоследствии вернули паспорт и личные вещи, которые находились в машине, принадлежащей уже новому владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU