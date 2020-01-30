В Томске определят лучшего по профессии в номинации «Разработчик WEB»

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:21:46+03:00

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В Томской области в октябре 2020 года пройдет финал всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений». Он будет проходить с учетом результатов региональных этапов, в форме очных соревнований с выполнением конкретных производственных заданий. Предварительно уже заявлено более 10 субъектов-участников, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства проводится ежегодно для повышения престижа рабочих профессий, пропаганды достижений и передового опыта участников. Победители в каждой номинации получают 300 тыс. рублей за первые места, 200 тыс. - за «серебро» и 100 тыс. рублей - за «бронзу». Томская область уже становилась площадкой для проведения федеральных этапов конкурса: в 2014 году определяли финалиста в номинации «Лучший портной», в 2015-м – «Лучший дозиметрист», в 2018-м – «Лучший лаборант химического анализа».

Заявки на региональный этап принимаются до 15 марта 2020 года в департаменте труда и занятости населения Томской области (634041, Томск, ул. Киевская, 76). Узнать подробней о конкурсе можно по телефонам (3822) 469-068, 469-941 или на сайте департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU