В ДТП под Томском в машине у 18-летнего водителя пострадал 17-летний пассажир

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:00:03+03:00

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Инцидент произошел в Чаинском районе Томской области 28 января. Как сообщили в региональном ГИБДД, в 08:40 по местному времени на 144 километре автодороги Бакчар – Подгорное - Коломино произошло столкновение встречных автомобилей. По предварительной информации, автомобиль Toyota Corolla, под управлением 63-летнего водителя, выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074, под управлением 18-летнего водителя. С травмами 17-летний пассажир, находившийся в отечественном автомобиле, был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU