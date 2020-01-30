Сибирячка поборется за звание «Последнего героя» на ТВ-3

30 Янв. 2020 2020-01-30T07:37:28+03:00

Она вошла в команду телезрителей, которые посоревнуются со звездами сцены и кино

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На канале ТВ-3 стартует новый сезон легендарного шоу «Последний герой» с ведущей Яной Трояновой.

Две команды по 8 человек в каждой отправятся на необитаемые острова на Филиппинах. На протяжении 39 дней участники программы будут выживать, добывать себе еду и избавляться от самых слабых или, наоборот, опасных соплеменников в борьбе за звание последнего героя. Одной из участниц команды телезрителей станет сибирячка Наталья Филиппова.

«Каждый человек думает, что он прекрасно знает, на что способен, а на что нет. А на самом деле это не так! Проект меня этим и привлекает, что даёт возможность понять, кто ты и что из себя представляешь». - поделилась Наталья.

Среди звезд в проекте окажутся Надежда Ангарская, участница Comedy Woman, Наталья Бардо, актриса, звезда романтических комедий, Алексей Воевода, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по бобслею и армрестлингу, Лукерья Ильяшенко, актриса, Птаха (Давид Нуриев), рэпер, артист.

Добавим, что «Последний герой» - российская версия популярного во всём мире формата, также известного под названием Expedition Robinson («Экспедиция Робинзон») и Survivor («Выживший»). Это шоу даёт возможность увидеть современного человека в первобытных условиях, которые пробуждают в нём древние инстинкты выживания.

Новый сезон шоу «Последний герой» на ТВ-3 начнется 8 февраля.

Наталья рада, что будет представлять Сибирь.

ИСТОЧНИК KP.RU