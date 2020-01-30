2020-01-30T06:19:47+03:00
Здоровье

В трех школах Томской области введен карантин из-за ОРВИ

В регионе также выявлены первые в нынешнем сезоне 6 случаев гриппа
Алиса Селезнева
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При гриппе и ОРВИ - самолечение противопоказано!При гриппе и ОРВИ - самолечение противопоказано!Фото: из открытых источников
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- «По данным лабораторного мониторинга, в циркуляции респираторных вирусов определились первые вирусы гриппа. Выявлено два случая H1N1 и четыре случая типа B. Также выявлены вирусы не гриппозной этиологии (парагрипп, рино-, РС- вирус)», — сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства фиксируют сезонный подъем заболеваемости, но пока заболеваемость ОРВИ в Томской области остается ниже эпидемического порога на 16,2 %, по Томску — ниже эпидпорога на 20,5 %.

Из-за высокой заболеваемости детей ОРВИ на прошлой неделе были полностью закрыты - одна школа в Первомайском районе области и две – в Каргасокском.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют томичам соблюдать основные меры профилактики ОРВИ: избегать мест массового скопления людей, пользоваться медицинскими масками и своевременно их менять, пореже касаться руками носа, рта и глаз при нахождении в общественных местах.

Лицам с признаками простудных инфекций специалисты настойчиво рекомендуют воздержаться от посещения рабочих мест и мест досуга, не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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