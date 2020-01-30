2020-01-30T06:56:20+03:00
Общество

В центре Томска от схода снега с крыши пострадала женщина

Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента
Алиса Селезнева
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из открытых источниковиз открытых источниковФото: из открытых источников
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- «29 января, при производстве демонтажа наружной вывески на доме по улице Гагарина, 31, в Томске произошел сход снежной массы на женщину с крыши здания. По предварительной информации, томичка госпитализирована. По указанному факту прокуратурой Советского района г. Томска организованы проверочные мероприятия, в ходе которой будет проверено исполнение требований законодательства о благоустройстве и дана оценка действиям виновных лиц».- говорится в сообщении областной прокуратуры.

Напомним, за минувшую неделю это уже второй случай схода снега с крыш томских зданий на пешеходов. 25 января, в пятницу, снег упал рядом с торговым центром "999" на женщину с 6-месячным ребенком. Сотрудники прокуратуры также проводят проверку по данному факту. О результатах проверок будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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