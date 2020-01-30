2020-01-30T05:13:24+03:00
Общество

В Томске инспекторы ГИБДД и коммунальщики ликвидировали стихийную горку

Катание с нее угрожало безопасности детей
Алиса Селезнева
Поделиться:
Горка у дороги- опасное место для детских игр.Горка у дороги- опасное место для детских игр.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

С первых дней зимы в областном центре работает комиссия по ликвидации стихийных снежных горок. В ее состав входят сотрудники Госавтоинспекции ,представители дорожно-коммунальных служб, проводящие регулярные обследования томских дворов и проездов на предмет выявления потенциально опасных мест катания ребятишек с самодельных горок. В конце января, в ходе одного из таких рейдов, у дома по улице Алтайской, 105, была обнаружена стихийная горка, скат которой выходил на проезжую часть дороги и создавал реальную угрозу для здоровья детей, безопасного движения транспортных средств.Опасная снежная забава была ликвидирована с помощью техники.

Работа по выявлению опасных горок и спусков сотрудниками Госавтоинспекции и районными администрациями будут проводится в течение всего зимнего сезона.

Госавтоинспекция призывает томичей сообщать об обнаружении опасных горок, снежных отвалов и скатов в Дежурную часть ГИБДД по телефонам: 66-44-22, 66-44-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП под Томском в машине у 18-летнего водителя пострадал 17-летний пассажир
Сибирячка поборется за звание «Последнего героя» на ТВ-3
В трех школах Томской области введен карантин из-за ОРВИ
В центре Томска от схода снега с крыши пострадала женщина
В Томске инспекторы ГИБДД и коммунальщики ликвидировали стихийную горку
Томские студенты участвуют во Всероссийской студенческой стройке
В 2019 году в Томской области выросло число погибших в ДТП
Жители Томской области стали покупать больше компьютеров и телефонов
В Томске благоустраивают улицы, названные в честь Героев СССР
На томской «карандашке» по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело
В эфире Томска и Северска появятся две новые радиостанции
На перегонах Томской области и Кузбасса усилена работа снегоуборочной техники
Томичка предложила клеить на упаковку молока индикатор свежести
Минтранс позитивно оценил работу Томской области по дорожному нацпроекту
Томские полицейские задержали подозреваемого в незаконной добыче осетров
Население Томской области за прошлый год увеличилось на тысячу человек
В томских супермаркетах могут появиться колбасы, хлеб и полуфабрикаты, изготовленные заключенными
Сельские врачи смогут получить до 2 миллионов рублей в Томской области
В Томске не поделили дорогу лесовоз и бетономешалка
В Томске проводится расследование по инциденту с 19-летней девушкой-инвалидом
Губернатор Томской области распорядился создать механизм обмена информацией о трудовых мигрантах
В 2019 году аэропорт ТОМСК поставил рекорд по числу пассажиров
Томская область остается в тройке регионов-лидеров СФО по зарплате
Томские аграрии смогут получить льготные кредиты на развитие инфраструктуры
В Томской области значительно сократилось число фальшивых «больничных»