В Томске инспекторы ГИБДД и коммунальщики ликвидировали стихийную горку

30 Янв. 2020 2020-01-30T05:13:24+03:00

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С первых дней зимы в областном центре работает комиссия по ликвидации стихийных снежных горок. В ее состав входят сотрудники Госавтоинспекции ,представители дорожно-коммунальных служб, проводящие регулярные обследования томских дворов и проездов на предмет выявления потенциально опасных мест катания ребятишек с самодельных горок. В конце января, в ходе одного из таких рейдов, у дома по улице Алтайской, 105, была обнаружена стихийная горка, скат которой выходил на проезжую часть дороги и создавал реальную угрозу для здоровья детей, безопасного движения транспортных средств.Опасная снежная забава была ликвидирована с помощью техники.

Работа по выявлению опасных горок и спусков сотрудниками Госавтоинспекции и районными администрациями будут проводится в течение всего зимнего сезона.

Госавтоинспекция призывает томичей сообщать об обнаружении опасных горок, снежных отвалов и скатов в Дежурную часть ГИБДД по телефонам: 66-44-22, 66-44-24.

ИСТОЧНИК KP.RU