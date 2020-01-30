2020-01-30T04:50:43+03:00
Общество

Томские студенты участвуют во Всероссийской студенческой стройке

Молодые люди помогают возводить АЭС в Ленинградской области
Алиса Селезнева
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Стройотряд "Регион-70" проводит каникулы по-трудовому.Стройотряд "Регион-70" проводит каникулы по-трудовому.Фото: из открытых источников
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Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, бойцы студенческого стройотряда «Регион-70» до конца февраля будут принимать участие в зимнем этапе всероссийской студенческой стройки «Мирный атом — ЛАЭС-2020».

«Мирный атом-ЛАЭС» — это трудовой проект молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», реализуемый на объектах строительства Ленинградской АЭС-2 г. Сосновый Бор (Ленинградская область). ЛАЭС станет первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000.

В состав отряда входят учащиеся вузов нашего региона и Томского коммунально-строительного техникума. Они выполняют общестроительные, демонтажные и штукатурно-малярные работы на объектах капитального строительства, оформляют акты на скрытые работы. Всего в зимней стройке «Мирный атом – 2020» участвуют 17 студенческих стройотрядов из Челябинской, Самарской, Воронежской, Томской и других областей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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