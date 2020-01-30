В 2019 году в Томской области выросло число погибших в ДТП

30 Янв. 2020 2020-01-30T04:31:39+03:00

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- Всего в течении минувшего года на территории региона было зарегистрировано 734 дорожно-транспортных происшествия, в которых 889 человек получили ранения (в 2018 - 943). К сожалению, количество погибших в дорожных авариях людей выросло – в 2019 году погиб 101 участник дорожного движения (в 2018 -78). В том числе, один ребенок – рассказал в ходе встречи с томскими журналистами начальник УГИБДД УМВД России по Томской области Вячеслав Трещев.

По словам главы ведомства, основными причинами ДТП по-прежнему остаются нарушения Правил дорожного движения со стороны водителей транспортных средств. По их вине произошло 653 (89% от всех происшествий), в которых погибли 88 человек и 815 получили ранения.

В 2019 году инспекторами ГИБДД были задержаны порядка 4000 водителей с признаками опьянения. В отношении 498 из них возбуждены уголовные дела за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии повторно.

Более 5500 водителей привлечены к ответственности за управление автомобилем на встречной полосе.

Самыми «смертоносными» месяцами прошлого года на дорогах региона стали июнь (11 погибших), июль (12), сентябрь (11), ноябрь (11), декабрь (12).

ИСТОЧНИК KP.RU