Жители Томской области стали покупать больше компьютеров и телефонов
Продажи пищевых продуктов увеличились на 3,5 %, непродовольственных товаров – на 2,9 %.
Как отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, в структуре оборота розничной торговли 52 процента приходится на непродовольственные товары. Это свидетельствует об увеличении потребительской активности, основанной на стабилизации доходов.
Больше всего за год выросли продажи компьютеров (на 32,8 %), мобильных телефонов (25,9 %), аудио- и видеоаппаратуры (20,3 %), ювелирных украшений (18,7 %), бытовых электротоваров (9,7 %), одежды (12,7 %).
ИСТОЧНИК KP.RU