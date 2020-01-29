Жители Томской области стали покупать больше компьютеров и телефонов

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:29:48+03:00

Без техники как без рук Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2019 году товарооборот на потребительском рынке региона вырос на 3,1 %.

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Продажи пищевых продуктов увеличились на 3,5 %, непродовольственных товаров – на 2,9 %.

Как отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, в структуре оборота розничной торговли 52 процента приходится на непродовольственные товары. Это свидетельствует об увеличении потребительской активности, основанной на стабилизации доходов.

Больше всего за год выросли продажи компьютеров (на 32,8 %), мобильных телефонов (25,9 %), аудио- и видеоаппаратуры (20,3 %), ювелирных украшений (18,7 %), бытовых электротоваров (9,7 %), одежды (12,7 %).

ИСТОЧНИК KP.RU