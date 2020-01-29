На томской «карандашке» по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:36:18+03:00

С 1934 года фабрика производила известные с детства «простые» и цветные карандаши. Фото: из открытых источников

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По инициативе прокуратуры Ленинского района возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Сибирская карандашная фабрика г. Томска». Как сообщила 29 января пресс-служба ведомства, в декабре 2019-го в районную прокуратуру обратились более 20 работников предприятия, которые были уволены в связи с сокращением численности штата в период с августа по ноябрь минувшего года.

Проверка установила, что заявителям на протяжении двух и более месяцев не выплачивалась зарплата. Кроме того, не произведены выплаты, полагающиеся при увольнении в связи с сокращением численности штата организации. Также установлено, что организация фактически прекратила свою производственную деятельность. По данным прокуратуры, общая сумма задолженности по трудовым выплатам перед работниками карандашной фабрики составила более 600 тысяч рублей, включая суммы выходного пособия и компенсации за неиспользованный отпуск.

Прокурор района Павел Веснин направил собранные материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование которого поставлено на контроль в прокуратуре Томской области.

По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами Сибирской карандашной фабрики выступают московское ООО «Диктат» (74,9 %) и чешское АО «Koh-i-Noor Hardtmuth A.S.» (25,1 %). Как сообщается на сайте предприятия, оно ведет свою историю с 1934 года. В настоящее время в отношении компании возбуждено дело о банкротстве новосибирским ООО «Сити-пресс». Судебное заседание должно состояться в середине февраля.

Накануне замгубернатора Томской области по экономике Андрей Антонов прокомментировал судьбу томской «карандашки». «Это единственное в России и странах СНГ предприятие, где делали карандаши и карандашную дощечку из древесины сибирского кедра. Материал дорогой, растет в цене, не способен конкурировать с китайским или российским производством, которые используют более дешевое сырье», - сказал он. Скорее всего, производство карандашей из кедра перенесут в Москву на эксклюзивную линию.

ИСТОЧНИК KP.RU