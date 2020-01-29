На перегонах Томской области и Кузбасса усилена работа снегоуборочной техники

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:43:27+03:00

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В период обильных снегопадов на станциях и перегонах Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги (в Кемеровской и Томской областях) количество снегоуборочной и снегоочистительной техники увеличилось с 17 до 23 единиц. При этом на линию при необходимости готовы выйти 57 специализированных машин.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД, с начала 2020 года железнодорожники вывезли более 700 тыс. кубометров снега, с начала зимнего сезона – более 2,6 млн кубометров, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Особое внимание уделено участкам, которые сейчас больше всего заносит снегом: это перегоны Новокузнецк – Таштагол, Новокузнецк – Междуреченск, кузбасский участок Транссибирской магистрали от Юрги до Мариинска. Усиленно очищаются от осадков станции Томск-1 и Томск-2, Тайга, Междуреченск, Кондома, Таштагол, Мыски, Ерунаково, Прокопьевск, Томусинская, Новокузнецк-Пассажирский и другие.

В усиленном режиме идет работа по очистке от снега платформ и перронов на 12 железнодорожных вокзалах Кузбасского региона ЗСЖД, где работает 16 единиц автотракторной техники. Вместе с техникой на станциях и перегонах занято порядка 1,5 тыс. человек: все они обеспечены теплой одеждой и инструментом, для рабочих предусмотрены пункты обогрева, организовано горячее питание.

В период обильных снегопадов для беспрепятственного движения автомобилистов организована работа по очистке железнодорожных переездов, где в ночное время работают грейдеры. Несмотря на сложные погодные условия, все пригородные, пассажирские и грузовые поезда на участках Западно-Сибирской железной дороги идут точно по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU