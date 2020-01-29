Томичка предложила клеить на упаковку молока индикатор свежести
Проект молодого ученого Томского политеха предлагает способ определения качества молока. Ольга Воскобойникова разрабатывает способ оценки качества пастеризованного молока на основе использования полимерной матрицы. Взаимодействуя с продуктом, «квадратики» меняют цвет в зависимости от времени хранения. Если он свежий — матрица будет зеленого цвета, испортившийся — желтого.
Созданием полимерной матрицы занимаются в Томском госуниверситете, а ученые ТПУ модифицируют ее сорбционным способом.
Обязательным условием является соприкосновение матрицы с продуктом. При этом она не влияет на вкусовые качества. Сами матрицы ученые планируют внедрить в существующие продуктовые упаковки, которые будут «вживляться» в них на стадии производства.
Разработка может быть использована для определения качества не только молока, но и других продуктов. Для этого ученым достаточно поменять состав матрицы и подобрать определенные условия хранения.
Видео эксперимента, показывающее изменение цвета полимерных матриц.
ИСТОЧНИК KP.RU