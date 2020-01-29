Томичка предложила клеить на упаковку молока индикатор свежести

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:29:50+03:00

На фото: матрицы для определения качества молока: использованная (слева), исходная (справа) Фото: из открытых источников

Такую метку можно наносить на любой продукт при производстве

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Проект молодого ученого Томского политеха предлагает способ определения качества молока. Ольга Воскобойникова разрабатывает способ оценки качества пастеризованного молока на основе использования полимерной матрицы. Взаимодействуя с продуктом, «квадратики» меняют цвет в зависимости от времени хранения. Если он свежий — матрица будет зеленого цвета, испортившийся — желтого.

Созданием полимерной матрицы занимаются в Томском госуниверситете, а ученые ТПУ модифицируют ее сорбционным способом.

Обязательным условием является соприкосновение матрицы с продуктом. При этом она не влияет на вкусовые качества. Сами матрицы ученые планируют внедрить в существующие продуктовые упаковки, которые будут «вживляться» в них на стадии производства.

Разработка может быть использована для определения качества не только молока, но и других продуктов. Для этого ученым достаточно поменять состав матрицы и подобрать определенные условия хранения.

Видео эксперимента, показывающее изменение цвета полимерных матриц.

ИСТОЧНИК KP.RU