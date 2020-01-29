2020-01-29T10:30:25+03:00
Недвижимость

Минтранс позитивно оценил работу Томской области по дорожному нацпроекту

В 2019 году регион привел в нормативное состояние 138 километров улично-дорожной сети
Антонина Ленская
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До наступления ремонтного сезона дорожникам надо выполнить все подготовительные мероприятия.До наступления ремонтного сезона дорожникам надо выполнить все подготовительные мероприятия.Фото: из открытых источников
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В прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томской области приведено в нормативное состояние 138 километров улично-дорожной сети регионального и межмуниципального значения. На эти цели из федерального бюджета направлено 1,82 млрд рублей; с учетом софинансирования из консолидированного бюджета региона сумма денежных вливаний превысила 2,72 млрд руб. В целом 83 субъекта Федерации отремонтировали 16,4 тыс. километров автодорог, израсходовав более 122 млрд руб.

На всероссийском селекторном совещании министр транспорта РФ Евгений Дитрих позитивно оценил результаты первого года реализации нацпроекта. Регионам он поручил проанализировать эффективность проводимых мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также призвал максимально сконцентрироваться на заключении контрактов и до марта завершить торги по всем объектам дорожных работ текущего года.

- Томская область в числе первых регионов завершила план 2019 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и приступила к работе над планом 2020-го, - подчеркнул заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. - Первым, еще в октябре, подрядчиков на 2020-й год определило ЗАТО Северск. В декабре о выборе подрядных организаций отчитался Томск. На десяти из 13 региональных объектов уже завершены конкурсные процедуры. Губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу выполнить все подготовительные мероприятия до наступления дорожного сезона, и мы ее выполняем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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