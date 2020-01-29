2020-01-29T09:47:46+03:00
Происшествия

Томские полицейские задержали подозреваемого в незаконной добыче осетров

Рыбаку может грозить до трех лет лишения свободы
Алиса Селезнева
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фото:пресс-служба УМВД РФ по Томской областифото:пресс-служба УМВД РФ по Томской областиФото: из открытых источников
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На днях сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Колпашевскому району в ходе патрулирования был остановлен автомобиль УАЗ под управлением местного жителя. При проверке выяснилось, что у водителя нет документов на управление транспортным средством и страхового полиса. Также в ходе осмотра автомобиля было обнаружено 2 экземпляра молоди сибирского осетра, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Мужчина признался, что рыбу добыл на реке Кеть.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет - сообщается на сайте УМВД России по Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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