Население Томской области за прошлый год увеличилось на тысячу человек

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:40:24+03:00

Власти не против, чтобы население области пополняла талантливая молодежь из зарубежных стран. Фото: из открытых источников

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За 2019 год число жителей Томской области выросло более чем на тысячу человек. Таким образом, властям удалось переломить динамику последних двух лет, когда население региона сокращалось. Однако его численность увеличилась лишь за счет миграционного прироста, который и компенсировал естественную убыль.

Международный миграционный прирост составил три тысячи человек: это второе место в Сибирском федеральном округе после Новосибирской области. При этом 16 % притока жителей в регион обеспечили иностранные студенты томских вузов, остальные 84 % - это вклад трудовой миграции из государств Евразийского союза (Казахстан, Киргизия, Армения) и других стран постсоветского пространства, а также Китая.

- Наша задача обеспечить структуру прибывших с акцентом на «умную» миграцию. Это необходимо для реализации важнейшей задачи по повышению качества человеческого капитала в регионе, - прокомментировал Андрей Антонов, заместитель губернатора Томской области по экономике.

- Для того чтобы молодым людям оставаться и закрепляться на территории региона, мы находим решения по ликвидации пробелов в визово-разрешительной системе. Так, с 2020 года русскоговорящим иностранным студентам предоставлена возможность получить гражданство по программе добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

По словам вице-губернатора, наряду с улучшением качества миграции власти рассчитывают и на естественный прирост населения, прежде всего, за счет увеличения рождаемости. На это ориентированы меры финансового характера, такие как пособие семьям на детей от 3 до 7 лет, материнский капитал на первого ребенка и увеличение маткапитала на второго ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU