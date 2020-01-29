В томских супермаркетах могут появиться колбасы, хлеб и полуфабрикаты, изготовленные заключенными

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:36:58+03:00

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На заседании глав муниципальных образований региона губернатор Сергей Жвачкин предложил реализовывать продукцию томских заключенных в сетевых магазинах.

Как отметил начальник УФСИН России по Томской области Виталий Щерба, вся продукция соответствует ГОСТ и техническим регламентам.

«Колонии выпускают продукцию сельского хозяйства и животноводства, муку, крупы, продукты питания. Она имеет сертификаты качества»,— уточнил Виталий Щерба.

По данным регионального УФСИН, на производстве мяса, сала, мясных полуфабрикатов, овощей и солений, круп и муки, колбас, соков и нектаров колонии за 2019 год заработали порядка 135 миллионов рублей.

«У нас более ста наименований салатов, первых и вторых блюд, рационы питания для сотрудников силовых структур, в данной сфере контрактов за прошлый год заключено на 186 миллионов рублей», — рассказал Щерба.

В магазинах такая продукция будет кратно дешевле, чем другая, а по качеству она мало чем уже отличается. Это уже не то, что было несколько лет назад, когда качество оставляло желать лучшего, - было отмечено на заседании.

Контролировать работу по внедрению продукции томских колоний в торговые сети губернатор поручил своему заместителю по агропромышленной политике Андрею Кнорру.

ИСТОЧНИК KP.RU