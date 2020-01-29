Сельские врачи смогут получить до 2 миллионов рублей в Томской области

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:18:12+03:00

Чем дальше от цивилизации - тем больше выплаты врачу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такие выплаты предусмотрены для медиков, которые отправятся в северные районы

Изменить размер текста: A A

С 2020 года сумма выплат участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» увеличится и будет зависеть от той территории, куда поедет специалист. Об этом сообщили в областной администрации.

В селах и рабочих поселках городского типа на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям врачи получат от государства 2 млн рублей, фельдшеры – 1 млн рублей. В Томской области к таким территориям относятся Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Тегульдетский, Чаинский районы.

Для врачей и фельдшеров, приехавших по программам работать в удаленные труднодоступные села и рабочие поселки, выплата врачам установлена в размере 1,5 млн рублей, фельдшерам — 750 тыс. рублей. Населенные пункты, относящиеся к этой категории, администрация Томской области определит отдельным распоряжением.

Выплаты в прежнем размере — 1 млн рублей для врачей и 500 тысяч рублей фельдшерам — останутся для «земских» специалистов, работающих в селах и городах с населением до 50 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU