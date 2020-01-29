В Томске не поделили дорогу лесовоз и бетономешалка

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:21:59+03:00

Изменить размер текста: A A

- 29 января около 08 часов 30 минут на улице Причальная, 1/6, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, в результате которого один из водителей с травмами доставлен в медицинское учреждение. – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. На месте аварии движение транспорта в настоящий момент не затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего и просят очевидцев оказать помощь в расследовании, обратившись по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.

ИСТОЧНИК KP.RU