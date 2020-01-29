В Томске проводится расследование по инциденту с 19-летней девушкой-инвалидом
Следственный комитет Российской Федерации по Томской области в настоящий момент проверяет информацию, размещенную в СМИ о том, что в ОМВД России по Ленинскому району Томска неизвестная женщина оставила свою дочь. Напомним, речь идет о 19-летней девушке в инвалидной коляске, - сообщили в ведомстве.
Напомним, что в Ленинском РОВД ночью 27 января произошел инцидент: дежурный офицер прямо посреди холла обнаружил девушку в инвалидной коляске. Говорить она практически не могла, только мычала. Выяснилось, что коляску в дежурную частью привезла неизвестная женщина, которая оставила свою дочь одну и скрылась.
Следователи Октябрьского района приступили к проведению проверки по данному факту. Специалиста предстоит выяснить все подробности и дать оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU