В Томске проводится расследование по инциденту с 19-летней девушкой-инвалидом

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:18:16+03:00

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Следственный комитет Российской Федерации по Томской области в настоящий момент проверяет информацию, размещенную в СМИ о том, что в ОМВД России по Ленинскому району Томска неизвестная женщина оставила свою дочь. Напомним, речь идет о 19-летней девушке в инвалидной коляске, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в Ленинском РОВД ночью 27 января произошел инцидент: дежурный офицер прямо посреди холла обнаружил девушку в инвалидной коляске. Говорить она практически не могла, только мычала. Выяснилось, что коляску в дежурную частью привезла неизвестная женщина, которая оставила свою дочь одну и скрылась.

Следователи Октябрьского района приступили к проведению проверки по данному факту. Специалиста предстоит выяснить все подробности и дать оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU