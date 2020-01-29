Губернатор Томской области распорядился создать механизм обмена информацией о трудовых мигрантах

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:08:27+03:00

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Глава региона встретился с руководителями городов и районов. Заседание губернатор начал с того, что напомнил о недавней трагедии в Асиновском районе.

«Думаю, вы понимаете, что виноваты в 12 смертях не обогреватели, не электропроводка, не решетки на окнах. Виноваты должностные лица, не обеспечившие безопасность людей, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Имена и фамилии виновных в трагедии назовет суд, но уже сейчас можно сказать, что главными причинами трагедии стали человеческая расхлябанность, пренебрежение элементарными правилами безопасности. За неукоснительное соблюдение этих правил несет ответственность как бизнес, так и контролирующие органы».

Еще на месте ЧП Сергей Жвачкин дал команду провести тотальные проверки условий проживания временных работников на аналогичных предприятиях малого бизнеса по всей области.

«Но могу сказать, что это и ваша обязанность – глав районов, городов, поселений – знать о том, что происходит у вас на территориях. Вы должны владеть всей полнотой информации, тем более, когда речь идет о трудовых мигрантах, которые легально живут и работают в районе, имея регистрацию», – сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Как известно, задачи по учету иностранных граждан, выдаче им трудовых патентов лежат не на органах местного самоуправления.

«Знаю, что ряд районных отделений миграционной службы даже после ЧП не спешит делиться этими данными с районными администрациями. Считаю это не совсем правильным и предлагаю вместе решить эту межведомственную проблему, – обратился губернатор Сергей Жвачкин к начальнику областного управления МВД Демьяну Лаптеву, участвующему в заседании Дня главы муниципального образования. – У глав городов и районов должна быть актуальная информация о мигрантах, об их работодателях, о месте и условиях их проживания. Если для предоставления такой информации необходимо соглашение между администрацией области и региональным управлением МВД, давайте готовить и заключать такое соглашение».

Демьян Лаптев поддержал предложение Сергея Жвачкина.

ИСТОЧНИК KP.RU