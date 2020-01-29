Томская область остается в тройке регионов-лидеров СФО по зарплате

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:52:40+03:00

Специалисты в сфере информации и связи - в тройке самых высокооплачиваемых категорий. Фото: из открытых источников

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Как сообщил вчера на пресс-конференции заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, среднемесячная начисленная заработная плата в регионе за 2019 год достигла почти 44 тысяч рублей. Но это в номинале, то есть до уплаты налога на доходы физических лиц, а выданная «на руки» сумма в среднем составила 38 тыс. руб. Рост к 2018 году отмечен в размере 104,8 %.

Более всего выросла зарплата в области информации и связи - 116,1 % к уровню предыдущего года. Специалисты этой сферы деятельности входят в топ-3 наиболее высокооплачиваемых по региону. Что касается реальной заработной платы, по итогам 2019 года она демонстрирует «околонулевую» динамику (99,6 %).

В первую очередь, это обусловлено высокой базой 2018 года, когда рост реальной зарплаты стал максимальным за последние 10 лет (108,5 %). «Такая цифра сложилась за счет доведения до целевых значений зарплаты работников, подпадающих под действие майских указов президента, индексации заработной платы прочих работников

бюджетного сектора, а также повышения МРОТ на 143 %, - пояснил А. Антонов. - В 2019-м исполнение взятых обязательств по зарплате продолжено, в номинале она выросла, но за счет среднегодового индекса потребительских цен реально осталась практически на уровне предыдущего года».

При этом на потребительском рынке Томской области наблюдается рост товарооборота на 3,1 %, с удовлетворением отметил вице-губернатор по экономике. Растут продажи как пищевых продуктов (на 103,5 %), так и непродовольственных товаров (на 102,9 %). В структуре оборота розничной торговли 52 % приходится на непродовольственные товары, что, по мнению властей, свидетельствует об увеличении потребительской активности.

Добавим, что анализ категорий совершаемых покупок продемонстрировал рост приобретения компьютеров на 32,8 %, мобильных телефонов (25,9 %), аудио- и видеоаппаратуры (20,3 %), ювелирных украшений (18,7 %), бытовых электротоваров (9,7 %), мужской и женской одежды (12,7 %).

ИСТОЧНИК KP.RU