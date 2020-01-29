Томские аграрии смогут получить льготные кредиты на развитие инфраструктуры

29 Янв. 2020 2020-01-29T05:30:23+03:00

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С 2020 года в Российской Федерации начал действовать новый вид льготного кредитования сельского бизнеса — на развитие инфраструктуры и малоэтажное жилищное строительство.

Кредиты предоставляются бизнесу, зарегистрированному в сельской местности, на строительство, реконструкцию, модернизацию либо капремонт объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на строительство служебного малоэтажного жилья.

-«Сумма кредита зависит от количества рабочих мест, которые обязуется создать заемщик (максимальная — 200 млн рублей), ставка установлена до 5% и срок — до одного года с возможностью пролонгирования». – сообщается на сайте администрации Томской области.

Возможность получения льготных кредитов на развитие инфраструктуры уже детально прорабатывают сельхозпроизводители Томского, Александровского, Парабельского, Каргасокского и Тегульдетского районов.

В Томском районе на льготный кредит претендуют шесть фермерских хозяйств и семь сельхозорганизаций. Их расчетная потребность в кредитных средствах в 2020 году составляет 81 млн рублей, при этом предприниматели готовы создать 26 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU