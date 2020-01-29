В Томской области значительно сократилось число фальшивых «больничных»

29 Янв. 2020 2020-01-29T05:24:53+03:00

В 2019 году зафиксировано всего 3 случая предъявления к оплате поддельных листков нетрудоспособности

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- Это в 6 раз меньше, чем в 2018 году, когда в регионе было выявлено 19 больничных неустановленного образца. - сообщает пресс-служба Томского отделения Фонда социального страхования РФ. В 2019 году фальшивые бланки листков нетрудоспособности предоставили начальству работники сферы ЖКХ, медицинских услуг и недропользования.

- В Томском региональном отделении Фонда действует многоступенчатая система контроля за выявлением фальшивых больничных. Все бланки листков нетрудоспособности имеют индивидуальный номер, регистрируются в базе данных и передаются в медицинские учреждения. Когда сотрудник заболевает, работодатели передают реестр больничных по единому шлюзу ФСС, после чего осуществляется начисление пособия по временной нетрудоспособности. Фальшивые листки сразу выявляются, так как номер таких больничных по шлюзу невозможно передать.

Информация о выявленных листках нетрудоспособности передается в правоохранительные органы, так как изготовление и использование поддельных документов является уголовно наказуемым деянием.– сообщается на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU