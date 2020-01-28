Власти:в Томской области отмечено планируемое снижение объемов нефтедобычи

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:46:42+03:00

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В 2019 году в сфере добычи полезных ископаемых в Томской области наблюдалось планируемое снижение объемов добычи нефти. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

По его словам, последовательное снижение темпов роста нефтедобычи в некоторой степени объясняется влиянием взятых Россией на себя обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. Кроме того, на работе отрасли негативно сказались снижение экспортных поставок естественного природного газа, во-первых, и, во-вторых, уменьшение его внутреннего потребления в осенне-зимний период из-за более теплой погоды в европейской части России.– Одной из основных проблем для Томской области является ухудшение структуры остаточных запасов и быстрый рост доли трудноизвлекаемых углеводородов (ТРИЗ). Поэтому стимулирование добычи ТРИЗ сейчас становится приоритетным, – сказал вице-губернатор. –

Так, в рамках проекта «Палеозой» обладминистрация совместно с компанией «Газпромнефть-Восток» и томскими университетами работает над созданием полигона для тестирования технологий по ТРИЗ. Это будет центр по разработкам как в области разведки залежей нефти, так и в сфере технологии ее извлечения.

Андрей Антонов подчеркнул: «Поскольку эти разработки имеют большое значение для экономики всей России и для всех работающих на ее территории нефтегазовых компаний, наша задача – придать проекту «Палеозой» статус национального». Ожидается, что для Томской области эти разработки, а также применение необходимых методик и технологий позволят повысить уровень добычи трудноизвлекаемых запасов нефти в общем объеме добычи с 10,7 % до 16,0 % к 2024 году. В свою очередь, это должно способствовать созданию целого пула новых бизнесов.

ИСТОЧНИК KP.RU