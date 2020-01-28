2020-01-28T13:46:42+03:00
Экономика

Власти:в Томской области отмечено планируемое снижение объемов нефтедобычи

Для дальнейшего развития отрасли ставка делается на трудноизвлекаемые запасы
Антонина Ленская
Поделиться:
На территории области создается полигон для тестирования технологий добычи «трудной» нефти.На территории области создается полигон для тестирования технологий добычи «трудной» нефти.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В 2019 году в сфере добычи полезных ископаемых в Томской области наблюдалось планируемое снижение объемов добычи нефти. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

По его словам, последовательное снижение темпов роста нефтедобычи в некоторой степени объясняется влиянием взятых Россией на себя обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. Кроме того, на работе отрасли негативно сказались снижение экспортных поставок естественного природного газа, во-первых, и, во-вторых, уменьшение его внутреннего потребления в осенне-зимний период из-за более теплой погоды в европейской части России.– Одной из основных проблем для Томской области является ухудшение структуры остаточных запасов и быстрый рост доли трудноизвлекаемых углеводородов (ТРИЗ). Поэтому стимулирование добычи ТРИЗ сейчас становится приоритетным, – сказал вице-губернатор. –

Так, в рамках проекта «Палеозой» обладминистрация совместно с компанией «Газпромнефть-Восток» и томскими университетами работает над созданием полигона для тестирования технологий по ТРИЗ. Это будет центр по разработкам как в области разведки залежей нефти, так и в сфере технологии ее извлечения.

Андрей Антонов подчеркнул: «Поскольку эти разработки имеют большое значение для экономики всей России и для всех работающих на ее территории нефтегазовых компаний, наша задача – придать проекту «Палеозой» статус национального». Ожидается, что для Томской области эти разработки, а также применение необходимых методик и технологий позволят повысить уровень добычи трудноизвлекаемых запасов нефти в общем объеме добычи с 10,7 % до 16,0 % к 2024 году. В свою очередь, это должно способствовать созданию целого пула новых бизнесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти:в Томской области отмечено планируемое снижение объемов нефтедобычи
Томский губернатор призвал профессуру СибГМУ популяризовать здоровый образ жизни
В томских хозяйствах уменьшилось поголовье крупного рогатого скота
Власти Томска призвали объединить усилия в борьбе со снюсом
Обрабатывающие производства в Томской области выросли
В Томске стартовал набор добровольцев на участие в «Снежной вахте»
Вор в законе Коля Томский оставлен в СИЗО еще на три месяца
Мусорный полигон под Томском рекультивируют к 2028 году
Новорожденную, которую нашли в томском подъезде, назвали Светланой
Томск впервые станет столицей чемпионата Сибири по тайскому боксу
Юных томичек приглашают в Школу благородных девиц
Женщина бросила ребенка с ДЦП в отделении полиции Томска
Томские власти усилят контроль за очисткой кровель от снега
В Томской области началась подготовка к весеннему половодью
Томский фотокор Владимир Казанцев награжден медалью «За достижения»
В Томской области будут разработаны 6 цифровых платформ в сфере АПК
В Томске задержали директора предприятия, 12 сотрудников которого погибли в поселке Причулымском
18-летний парень украл парфюм из магазина в Томской области
Томские больницы и поликлиники обновят и увеличат парк оборудования
На трассе под Томском «Лексус» столкнулся с КамАЗом