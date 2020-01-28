Томский губернатор призвал профессуру СибГМУ популяризовать здоровый образ жизни

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:51:55+03:00

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Сегодня состоялось заседание ученого совета Сибирского государственного медуниверситета, на котором обсуждалась стратегия развития вуза до 2025 года. В его работе принял участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Как следует из материалов заседания, стратегия развития СибГМУ на предстоящую пятилетку включает ряд задач. Это создание комплексной системы управления человеческими ресурсами на основе мотивации; изменение образовательного процесса и условия для самореализации; концентрация исследований в контексте глобальных научных междисциплинарных направлений; формирование академической репутации за счет участия в международных коллаборациях; трансформация университетских клиник в научно-образовательный комплекс.

Определены также основные показатели новой стратегии СибГМУ.

В частности, это рост численности студентов с 8 153 человек в 2019 году до 10 000 в 2025-м, а также увеличение доли иностранных и иногородних пациентов клиник с 20 % до 30 % за счет развития новых видов высокотехнологичной медпомощи. Рост бюджета вуза планируется с 3,1 млрд до 4,5 млрд рублей.

Губернатор Сергей Жвачкин высоко оценил то, что стратегия вуза учитывает главные региональные проекты, в том числе, создание в Томске «Большого университета» и научно-образовательного центра мирового уровня.

Кроме того, в ходе обсуждения стратегии глава региона предложил членам Ученого совета усилить программу развития за счет взаимодействия с бизнесом и заняться популяризацией здорового образа жизни. «СибГМУ должен быть постоянным поставщиком новых медицинских технологий, – приводит пресс-служба обладминистрации слова С. Жвачкина. – У нас с вами есть знаменитые на всю страну проекты цифрового госпиталя, новые разработки в области дополненной реальности для реабилитации людей после инсульта. И вы не должны останавливаться на достигнутом. Ваша задача как опорного медицинского вуза заниматься наукой не ради диссертаций, а ради конкретного прикладного результата».

ИСТОЧНИК KP.RU