В томских хозяйствах уменьшилось поголовье крупного рогатого скота

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:45:50+03:00

Зато поголовье свиней в Томской области за год существенно увеличилось! Фото: из открытых источников

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На 1 января 2020 года в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермерские хозяйства, индивидуальные предпринимателей и хозяйства населения) поголовье крупного рогатого скота составило 77,5 тыс. голов, свиней – 238,8 тыс., птицы – 4390,6 тыс.

По сравнению с 1 января 2019-го поголовье свиней увеличилось на 7,1 %, тогда как крупного рогатого скота стало меньше на 3,5 %, птицы – на 1,2 %. Произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 86 %, молока – 59 %, яиц – 95 % по отношению к предыдущему году.

Как сообщает Томскстат, наибольшая часть поголовья скота содержится в сельскохозяйственных организациях: на их долю приходится 41 % крупного рогатого скота, 88 % свиней и 96 % птицы. В январе-декабре 2019 года произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 153,4 тыс. тонн, что на 1,8 % меньше, чем в январе-декабре 2018-го. Производство молока уменьшилось за этот период на 1 % и составило 143,7 тыс. тонн; производство яиц снизилось на 2,5 % – до 129,7 млн штук.

ИСТОЧНИК KP.RU