2020-01-28T11:38:15+03:00
Общество

Власти Томска призвали объединить усилия в борьбе со снюсом

Глава города выступил на расширенной коллегии УМВД России по Томской области с инициативой
ИГОРЬ ТЮРИН
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Мэр на коллегииМэр на коллегииФото: из открытых источников
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Городской глава поблагодарил правоохранителей за совместную работу и отметил, что обстановка в Томске в целом остается спокойной, о чем свидетельствуют цифры статистики и результаты опросов общественного мнения, которые администрация областного центра проводит ежегодно.

Мэр подчеркнул, что городские власти успешно взаимодействуют с УМВД России по Томской области по многим вопросам, касающимся охраны общественного порядка, работы добровольных народных дружин, обеспечения безопасности на дорогах, созданию комфортных условий для службы участковых уполномоченных. Он отметил, что важным вопросом, где все должны объединить усилия, является профилактика подростковой преступности и употребления снюсов и других никотинсодержащих препаратов.

По словам главы города, предприниматели пользуются тем, что законодательно этот вопрос до конца не урегулирован. Сейчас власть Томска проводит индивидуальную работу с каждым владельцем киосков, торгующих табачной продукцией и заключает соглашения о прекращении продажи никотинсодержащих препаратов детям и подросткам. Мэр попросил правоохранительные органы объединить усилия в этом деле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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