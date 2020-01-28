2020-01-28T12:57:30+03:00
Экономика

Обрабатывающие производства в Томской области выросли

В 2019 году объем обрабатывающего производства в регионе вырос на 3,7 %.
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
В целом по промышленности индекс роста составил 100%.В целом по промышленности индекс роста составил 100%.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. В целом по промышленности, по предварительным данным, индекс составил 100 %. Как отметил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов, особенностью региона является то, что более 40 процентов ВРП формирует промышленность. Обрабатывающие производства растут опережающими темпами, и это важно, так как диверсификация экономики является для областной власти главной задачей.

Пищевое производство показало за год прирост 12,1%. Объемы увеличили все основные производители – Сибирская Аграрная Группа, птицефабрики «Томская» и «Межениновская», «Деревенское молочко», «Томское молоко», «Томские мельницы». Открыто новое производство рапсового масла.

В деревообработке рост за 2019 год – 12,9 %. Здесь продолжается развитие действующих производств «Томлесдрев», «Сибирьлес», «Монолит-Строй», Асиновского лесопромышленного парка. При этом доля продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью увеличилась с 2015 года в 2,6 раза (с 21,3 % до 56,1 %) и составляет больше половины объема.

В производстве электрического оборудования рост составил 5,3 % за счет активно развивающейся кабельной промышленности («Томсккабель», «Сибкабель»). В химической промышленности производство выросло на 2,7 % благодаря стабильной работе «Томскнефтехима» и «Сибметахима». Компании продолжили реализацию локальных проектов по модернизации отдельных участков производства.

По словам замгубернатора, развитию промышленности способствует создание инфраструктуры поддержки, специальные инвестиционные контракты, льготные налоговые режимы. Кроме того, обсуждается возможность применения инвестиционных вычетов, позволяющих уменьшить налог на прибыль на сумму вложенных инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти:в Томской области отмечено планируемое снижение объемов нефтедобычи
Томский губернатор призвал профессуру СибГМУ популяризовать здоровый образ жизни
В томских хозяйствах уменьшилось поголовье крупного рогатого скота
Власти Томска призвали объединить усилия в борьбе со снюсом
Обрабатывающие производства в Томской области выросли
В Томске стартовал набор добровольцев на участие в «Снежной вахте»
Вор в законе Коля Томский оставлен в СИЗО еще на три месяца
Мусорный полигон под Томском рекультивируют к 2028 году
Новорожденную, которую нашли в томском подъезде, назвали Светланой
Томск впервые станет столицей чемпионата Сибири по тайскому боксу
Юных томичек приглашают в Школу благородных девиц
Женщина бросила ребенка с ДЦП в отделении полиции Томска
Томские власти усилят контроль за очисткой кровель от снега
В Томской области началась подготовка к весеннему половодью
Томский фотокор Владимир Казанцев награжден медалью «За достижения»
В Томской области будут разработаны 6 цифровых платформ в сфере АПК
В Томске задержали директора предприятия, 12 сотрудников которого погибли в поселке Причулымском
18-летний парень украл парфюм из магазина в Томской области
Томские больницы и поликлиники обновят и увеличат парк оборудования
На трассе под Томском «Лексус» столкнулся с КамАЗом