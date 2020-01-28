Обрабатывающие производства в Томской области выросли

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:57:30+03:00

В целом по промышленности индекс роста составил 100%. Фото: из открытых источников

В 2019 году объем обрабатывающего производства в регионе вырос на 3,7 %.

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Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. В целом по промышленности, по предварительным данным, индекс составил 100 %. Как отметил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов, особенностью региона является то, что более 40 процентов ВРП формирует промышленность. Обрабатывающие производства растут опережающими темпами, и это важно, так как диверсификация экономики является для областной власти главной задачей.

Пищевое производство показало за год прирост 12,1%. Объемы увеличили все основные производители – Сибирская Аграрная Группа, птицефабрики «Томская» и «Межениновская», «Деревенское молочко», «Томское молоко», «Томские мельницы». Открыто новое производство рапсового масла.

В деревообработке рост за 2019 год – 12,9 %. Здесь продолжается развитие действующих производств «Томлесдрев», «Сибирьлес», «Монолит-Строй», Асиновского лесопромышленного парка. При этом доля продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью увеличилась с 2015 года в 2,6 раза (с 21,3 % до 56,1 %) и составляет больше половины объема.

В производстве электрического оборудования рост составил 5,3 % за счет активно развивающейся кабельной промышленности («Томсккабель», «Сибкабель»). В химической промышленности производство выросло на 2,7 % благодаря стабильной работе «Томскнефтехима» и «Сибметахима». Компании продолжили реализацию локальных проектов по модернизации отдельных участков производства.

По словам замгубернатора, развитию промышленности способствует создание инфраструктуры поддержки, специальные инвестиционные контракты, льготные налоговые режимы. Кроме того, обсуждается возможность применения инвестиционных вычетов, позволяющих уменьшить налог на прибыль на сумму вложенных инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU