Мусорный полигон под Томском рекультивируют к 2028 году

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:25:57+03:00

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Томская область заключила соглашение с Минприроды России, в рамках которого регион получит субсидии по региональному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология» на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в окрестностях села Новомихайловка Томского района.

На восстановление загрязненных земель на условиях софинансирования из бюджетов региона и Федерации в ближайшие три года планируется направить 259,6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, уже в текущем году стартует технический этап рекультивации, который продлится около трех лет. Затем начнется биологический этап, в результате которого к 2028 году ценность нарушенных земель на объекте будет полностью восстановлена.

Напомним, полигон в Новомихайловке эксплуатировался , начиная с 1964 года.Его площадь превышает 54 гектара. К моменту закрытия в 2010 году количество накопленных на полигоне отходов составляло 34 миллиона кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU