Новорожденную, которую нашли в томском подъезде, назвали Светланой

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:02:15+03:00

Девочку назвали в честь женщины, которая ее нашла. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Врачи перинатального центра рассказали о состоянии малышки, оставленной матерью в подъезде сразу после родов.

Здоровью девочки ничего не угрожает, 28 января ее перевели из областного перинатального центра в детскую больницу № 1 для дальнейшего наблюдения и дообследования.

Как отметил главный врач перинатального центра Игорь Степанов, состояние ребенка стабильное, не вызывает опасений у медиков. Серьезных нарушений органов и систем организма девочки врачи не выявили.

Ранее сообщалось, что 18 января, в микрорайоне Солнечный в подъезде нашли младенца. Девочку обнаружили в седьмом подъезде дома по адресу: улица Бирюкова, 2. Жильцы девятиэтажки экстренно доставили новорожденную в перинатальный центр, это и спасло ей жизнь.

«Врачи центра в соответствии с законодательством зарегистрировали новорожденную в органах ЗАГСа. Малышку назвали Светлана по имени нашедшей ее женщины. Фамилию она будет носить Крещенская», — добавили в облздраве.

Отметим, что после окончания обследований будет принято решение о дальнейшем жизнеустройстве ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU