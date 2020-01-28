Томск впервые станет столицей чемпионата Сибири по тайскому боксу

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:40:20+03:00

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7-9 февраля в Томске впервые пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по тайскому боксу. Местом проведения соревнований станет спортивный комплекс "Юпитер"(ул. Смирнова, 48б).

Заявки на участие в состязаниях подали около 300 спортсменов из всех регионов СФО, в том числе, победители и призеры чемпионатов мира, Европы и России, крупных международных турниров.

Почетным гостем мероприятия станет заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу, многократный победитель турниров по тайскому боксу среди профессионалов и любителей Артем Левин.

Предварительные поединки начнутся 7 февраля с 12 часов. Во второй день в 12 часов состоятся полуфинальные бои, в 13 часов — торжественное открытие соревнований, затем поединки продолжатся (планируется их онлайн-трансляция). Финалы стартуют в заключительный день соревнований, с 12 часов.

Поединки будут проходить в четырех возрастных группах: мужчины и женщины (18 лет и старше), юниоры и юниорки (16-17 лет), старшие юноши и девушки (14-15 лет), юноши и девочки (12-13 лет). Соревнования пройдут по олимпийской системе — спортсмен выбывает из борьбы после первого поражения.

Соревнования в Томске станут отбором на чемпионат России по тайскому боксу в Сочи и первенство России в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU