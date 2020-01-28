Юных томичек приглашают в Школу благородных девиц

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:16:36+03:00

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Муниципальный центр «Семья» приглашает жительниц Томска в возрасте от 15 до 17 лет стать участницами нового проекта - Школа благородных девиц. Он рассчитан на три месяца и включает в свою программу тренинги по развитию навыков коммуникации, лекции и практические занятия по правилам этикета и поведению в обществе, а также индивидуальные и групповые встречи с психологом, которые помогут участницам преодолеть внутренние проблемы и комплексы.

Первая ознакомительная встреча с девушками и их родителями состоится 10 февраля в 16.00 в муниципальном Центре «Семья» (ул. Говорова, 76/1). Предварительная запись по телефону 62-44-00. Участие в проекте бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU