Женщина бросила ребенка с ДЦП в отделении полиции Томска
27 января в помещении холла перед дежурной частью МВД Ленинского района неизвестная женщина оставила в коляске девушку, после чего скрылась.
Видеокамеры наблюдения зафиксировали этот факт.
«В Ленинский РОВД ночью привезли девочку с ДЦП на инвалидной коляске и оставили, просят помочь, может кто знает родителей? Девочка не разговаривает, информацию не узнать от нее, на вид лет 12», — говорится в сообщении в соцсетях.
Сотрудники полиции незамедлительно провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате эту женщину удалось найти и доставить в отдел для разбирательства. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU