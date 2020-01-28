Женщина бросила ребенка с ДЦП в отделении полиции Томска

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:15:11+03:00

После этого гражданка скрылась в неизвестном направлении

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27 января в помещении холла перед дежурной частью МВД Ленинского района неизвестная женщина оставила в коляске девушку, после чего скрылась.

Видеокамеры наблюдения зафиксировали этот факт.

«В Ленинский РОВД ночью привезли девочку с ДЦП на инвалидной коляске и оставили, просят помочь, может кто знает родителей? Девочка не разговаривает, информацию не узнать от нее, на вид лет 12», — говорится в сообщении в соцсетях.

Сотрудники полиции незамедлительно провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате эту женщину удалось найти и доставить в отдел для разбирательства. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU