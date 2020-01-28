Томские власти усилят контроль за очисткой кровель от снега

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:58:07+03:00

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Как сообщил заместитель начальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов, усиление контроля связано с участившимися жалобами томичей на нависание снега с крыш жилых домов, которые угрожают жизни и здоровью граждан.

«На днях в Томске такая снежная масса упала с кровли здания торгового центра на женщину с ребенком. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются уполномоченные структуры, — пояснил Чингис Цыренжапов. — Так как здание является нежилым, полномочия госжилнадзора здесь ограничены. Однако, произошедшее является для нас тревожным сигналом и диктует необходимость интенсивно работать на упреждение подобного в жилищной сфере. Мы видим, что управляющие организации в целом выполняют свои обязанности по очистке кровель и придомовых территорий от снега, но не в полной мере и не все».

Чингис Цыренжапов подчеркнул, что инспекторы госжилнадзора будут проводить проверочные мероприятия по фактам нарушения отстающими УК соответствующих лицензионных требований.

«За плохую уборку снега с кровель и из дворов управляющим организациям может грозить штраф от 250 до 300 тысяч рублей, — напоминает замначальника департамента. — В случае грубых нарушений лицензионных требований может быть поставлен вопрос об изъятии домов из управления, а также аннулировании лицензии УК».

ИСТОЧНИК KP.RU