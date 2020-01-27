В Томской области будут разработаны 6 цифровых платформ в сфере АПК

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:15:13+03:00

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В рамках совещания «Цифровизация АПК Томской области» начальник отдела по информационно-аналитическому обеспечению департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Дмитрий Билле рассказал, что в регионе создаются 6 цифровых платформ.

По его словам, на разных этапах производства теряется до 40% продукции, а цифровизация АПК позволяет значительно уменьшить эти потери. Речь идет о агрометеоплатформе, платформе сельскохозяйственной техники, платформах «Цифровой паспорт организации», «Цифровой гектар», «Цифровое животное», «Цифровой специалист». Особое внимание уделяется развитию агрометеоплатформы, так как эта задача была поставлена губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, и аналогов такой платформы в России нет. Она позволит управлять сетью метеостанций и данными, получаемыми с них.

Например, платформа сельскохозяйственной техники, разрабатываемая в рамках пилотного проекта «Беспилотная сельскохозяйственная техника», позволит отслеживать данные о каждой единице сельскохозяйственной техники. А платформа «Цифровое животное» будет содержать информацию о каждом сельскохозяйственном животном, которая поступает с датчиков, и, соответственно, вести их учет и мониторинг.

ИСТОЧНИК KP.RU