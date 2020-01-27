2020-01-27T12:03:29+03:00
Происшествия

В Томске задержали директора предприятия, 12 сотрудников которого погибли в поселке Причулымском

Руководитель «Грин Вуд» отрицала свою вину
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Теперь руководству пилорамы придется отвечать по закону.Теперь руководству пилорамы придется отвечать по закону.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следственный комитет по Томской области в ходе расследования уголовного дела по факту гибели двенадцати человек в результате пожара в Асиновском районе, сообщили новые обстоятельства дела.

Задержана директор ООО «Грин Вуд», подозреваемая в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ.

В результате совместных действий следователей и сотрудников регионального УФСБ было установлено местонахождение директора. Подозреваемую обнаружили в одной из гостиниц Томска. При предъявлении обвинения она не признала себя виновной.

Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК.

Добавим, что в настоящее время по станкам 11 погибших проведены судебные медицинские и генотипические экспертизы, позволившие идентифицировать личности. По двенадцатому погибшему экспертиза находится на завершающей стадии.

Тела опознанных выданы для захоронения.

Напомним, что 12 человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Как сообщает МЧС России в регионе, информация о возгорании поступила 21 января в 4.05 (00.05 мск), площадь пожара составила 208 квадратных метров. Сгоревшее здание не было предназначено для проживания, но погибшие имели в нем официальную регистрацию по месту пребывания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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