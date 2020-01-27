2020-01-27T11:30:46+03:00
Происшествия

18-летний парень украл парфюм из магазина в Томской области

За это его могут посадить на два года
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В дежурную часть полиции обратился директор одного из магазинов косметики в Стрежевом с заявлением о хищении товара. Как сообщили в УМВД по Томской области, в отделе парфюма один из посетителей украл флакон с туалетной водой.

Вскоре полицейские нашли подозреваемого в совершении кражи. В этом помогли камеры видеонаблюдения, которые запечатлели момент воровства. Оказалось, что парфюм взял ранее не судимый, 18-летний местный житель.

По предварительной информации, подозреваемый, находясь в магазине, похитил с витрины мужскую туалетную воду стоимостью около 3 500 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Парню грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Парень украл духи из томского магазина.Найти похитителя помогли камеры видеонаблюдения

ИСТОЧНИК KP.RU

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