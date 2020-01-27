18-летний парень украл парфюм из магазина в Томской области
В дежурную часть полиции обратился директор одного из магазинов косметики в Стрежевом с заявлением о хищении товара. Как сообщили в УМВД по Томской области, в отделе парфюма один из посетителей украл флакон с туалетной водой.
Вскоре полицейские нашли подозреваемого в совершении кражи. В этом помогли камеры видеонаблюдения, которые запечатлели момент воровства. Оказалось, что парфюм взял ранее не судимый, 18-летний местный житель.
По предварительной информации, подозреваемый, находясь в магазине, похитил с витрины мужскую туалетную воду стоимостью около 3 500 рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Парню грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
Парень украл духи из томского магазина.Найти похитителя помогли камеры видеонаблюдения
ИСТОЧНИК KP.RU