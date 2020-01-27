2020-01-27T10:43:53+03:00
Здоровье

Томские больницы и поликлиники обновят и увеличат парк оборудования

В 2020 году на эти цели планируется направить 661 млн рублей.
Алиса Селезнева
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Качественная диагностика - залог эффективного лечения.Качественная диагностика - залог эффективного лечения.Фото: из открытых источников
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Средства будут выделены из областного и федерального бюджетов. Самый большой транш – 634 млн рублей – составит финансирование в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Как уточняет пресс-служба областной администрации, предполагаемая в 2020 году сумма ассигнований сопоставима с предыдущим годом, когда для медицинских учреждений Томской области было закуплено 1 073 единицы медицинского оборудования.

«За счет этих средств мы планируем приобрести оборудование для лучевой терапии, томографы, наркозно-дыхательное, рентгеновское, эндоскопическое, реабилитационное оборудование и аппараты УЗИ», — сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

440 миллионов рублей будет направлено на переоборудование Томского областного онкологического диспансера, 105 миллионов пойдут на оснащение детских поликлиник региона, 91 миллион рублей получат сосудистый Центр Томской ОКБ и первичные сосудистые центры в районах области.

Кроме того, ежеквартально на закупку оборудования будут выделяться дополнительные средства из нормированного страхового запаса фонда ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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