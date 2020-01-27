Томичи получат право, чтобы родные братья и сестры могли учиться в одной школе

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:13:11+03:00

То же самое касается и детских садов

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел аппаратное совещание, на котором поручил обеспечить зачисление в первые классы школ тех детей, чьи старшие браться и сестры уже учатся в этом учебном заведении. Контролировать исполнение поручения будет заместитель по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Напомним, что сегодня, 27 января, в регионе стартовала запись будущих первоклассников.

В этом году запись в школы началась не 1 февраля, как в прошлые годы, а на неделю раньше. Родители получили возможность подавать заявление в школу, не выходя из дома, на портале госуслуг.

Также глава региона поручил научно-образовательному блоку обеспечить право детей из одной семьи обучаться в одной школе или в одном детском саду.

«Знаю, что в других регионах братьев и сестер иногда записывают в разные школы и детские сады, у нас в Томской области такого быть не должно», — отметил Сергей Жвачкин.

Если для этого будет необходим областной закон или нормативный акт, то власти региона его оперативно подготовят.

ИСТОЧНИК KP.RU