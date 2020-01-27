2020-01-27T09:13:11+03:00
Общество

Томичи получат право, чтобы родные братья и сестры могли учиться в одной школе

То же самое касается и детских садов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Главное - родителям гораздо проще водить детей в одну школу.Главное - родителям гораздо проще водить детей в одну школу.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел аппаратное совещание, на котором поручил обеспечить зачисление в первые классы школ тех детей, чьи старшие браться и сестры уже учатся в этом учебном заведении. Контролировать исполнение поручения будет заместитель по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Напомним, что сегодня, 27 января, в регионе стартовала запись будущих первоклассников.

В этом году запись в школы началась не 1 февраля, как в прошлые годы, а на неделю раньше. Родители получили возможность подавать заявление в школу, не выходя из дома, на портале госуслуг.

Также глава региона поручил научно-образовательному блоку обеспечить право детей из одной семьи обучаться в одной школе или в одном детском саду.

«Знаю, что в других регионах братьев и сестер иногда записывают в разные школы и детские сады, у нас в Томской области такого быть не должно», — отметил Сергей Жвачкин.

Если для этого будет необходим областной закон или нормативный акт, то власти региона его оперативно подготовят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томский фотокор Владимир Казанцев награжден медалью «За достижения»
В Томской области будут разработаны 6 цифровых платформ в сфере АПК
В Томске задержали директора предприятия, 12 сотрудников которого погибли в поселке Причулымском
18-летний парень украл парфюм из магазина в Томской области
Томские больницы и поликлиники обновят и увеличат парк оборудования
На трассе под Томском «Лексус» столкнулся с КамАЗом
Томичи получат право, чтобы родные братья и сестры могли учиться в одной школе
Более 100 тонн мороженого, сделанного в Томске, отправилось в разные страны в 2019 году
Шесть томичей вышли в финал конкурса «Лидеры России 2020»
За три дня с улиц Томска вывезено 16 тыс. тонн снега
12,5 тысячи томичей прошли диспансеризацию по «семейному» графику
Жительница Томской области получила срок за неуплату алиментов
В центре Томска двое открыто похитили золото на 100 тысяч рублей
В 2020 году новые сети водоснабжения будут подведены к присоединенным поселкам Томска
В Томске пожарные спасли четырех человек из горящего дома на Сибирской
Власти заставили убрать незаконную рекламу со старинного здания в Томске
В Томске открыта запись детей в первые классы школ
За оскорбление полицейских жителя Томской области приговорили к 360 часам общественных работ
"Снежный десант" из вузов Томска отправится в районы области
Свыше 150 томских пар поженятся в «красивые» даты февраля
В Томске начинается прием детей в первые классы средних школ
Томская писательская организация создаст виртуальное литературное объединение
Поселок Зональная станция отказался присоединяться к Томску
Глава Госавтоинспекции России посетил перинатальный центр в Томске
Выставка известного художника-графика открылась в Томске
Почти 300 домов остались без света из-за аварии в Томске