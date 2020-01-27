Более 100 тонн мороженого, сделанного в Томске, отправилось в разные страны в 2019 году

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:47:19+03:00

Также наше мороженое охотно едят в Китае и Узбекистане. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше всего наш пломбир любят в Монголии

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Россельхознадзор по Томской области подвел итоги года и сообщил, в какие страны отправлялось больше всего продукции томских предприятий. В целях получения допуска продукции на рынки зарубежных стран, были проведены обследования 5 предприятий. Это компания «Эскимос», «Межениновская птицефабрика», компания «Апимастер», «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» и «ИП Волкова Н.В».) Их продукцию проверили на соответствие ветеринарно-санитарным нормам и требованиям Индии, Пакистана, Иордании, Абхазии, Украины, Китая, Японии, Кореи, Филиппин, Таиланда, стран Евросоюза, стран Евразийского Экономического союза стран.

С территории области было экспортировано 147 партий продукции животного происхождения и кормов, из них:

- в Китай – 2 партии мороженого (16,8 т), 48 партий мяса птицы (1177 т);

- в Монголию – 7 партий мороженого (82,2т), 37 партий свинины (691 т), 1 партия мяса птицы (13,9 т), отрубей 47 партий (2793 т);

- в Узбекистан - 5 партий мороженого (4,8 т).

Оформлено 140 ветеринарных сертификатов формы 5а для вывоза 162 голов животных компаньонов за пределы Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU